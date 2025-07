Supermercado Atacadista abre mais de 230 vagas de emprego no Ceará

Processo seletivo contempla diferentes áreas operacionais, com oportunidades em cidades como Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte

O Assaí Atacadista está com mais de 230 vagas abertas para atuação em lojas no Ceará. As oportunidades contemplam diferentes funções operacionais e estão disponíveis para candidatos de todos os perfis, inclusive pessoas com deficiência (PcDs).

As vagas se concentram, principalmente, nos cargos de operador(a) de loja e operador(a) de caixa, mas há chances em outros setores das unidades. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do banco de talentos da rede.