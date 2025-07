Concursos no Ceará: CNU e outros editais ofertam mais de 5,9 mil vagas

São mais de 5,9 mil vagas de concursos, entre certames nas esferas municipais, estadual e federal. Remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil / Crédito: FERNANDA BARROS

O serviço público está com um leque significativo de novas oportunidades nacionais, mas também com vagas específicas para o Ceará. São, pelo menos, 17 editais com inscrições abertas ou iminentes, totalizando 5.902 vagas.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A pluralidade das áreas de atuação e os diferentes níveis de escolaridade exigidos ampliam o alcance dos concursos, que contemplam desde funções administrativas até postos estratégicos na carreira militar e técnico-regulatória. Salários vão até R$ 16,4 mil.



Das 3.642 vagas, 2.480 são imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo. Os salários variam entre R$ 4.063,46 e R$ 16.413,35. Este último é para funções específicas dentro da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A taxa de inscrição é de R$ 70. Prazo para pedir isenção vai até esta terça-feira, dia 8. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Para os habilitados, será aplicada prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026. IME (Engenharia Plena) - 35 vagas

O Instituto Militar de Engenharia, tradicional centro de excelência na formação técnico-militar, oferece 35 vagas para engenheiros já graduados, com ingresso como primeiro-tenente da reserva de segunda classe. A remuneração inicial ultrapassa R$ 8 mil e as áreas contempladas incluem Engenharia Civil, da Computação, Cartográfica, Elétrica, entre outras. A inscrição, no valor de R$ 150, pode ser realizada até 9 de julho, somente no site do IME.