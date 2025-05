Com Transnordestina, Alvoar quer área em Iguatu para cargas e nova fábrica

Investimento deve ser definido até a segunda metade do ano. A ideia é baratear o custo da ração em até 15% com menores custos e mais uma unidade

Com o avanço das obras da Transnordestina no Ceará, a Alvoar Lácteos estuda novas operações no Estado. Inicialmente, está no radar da empresa a abertura de um ponto de apoio logístico em Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, para dar suporte à sua fábrica de rações, em Morada Nova, município que fica a 167,62 km de Fortaleza. Mas, futuramente, a ideia é abrir também uma nova planta naquela região.

A decisão final sobre o investimento deve sair na segunda metade deste ano. As informações são do diretor-executivo de captação da Alvoar, Armindo Neto.