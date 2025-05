Correios: Atraso afeta entregas e deixa consumidores sem rastreio de produtos

Uma paralisação nos envios terrestres dos Correios , iniciada no dia 30 de abril, resultou em atrasos na entrega de mercadorias em diferentes regiões do País.

Porém, até esta quinta-feira, 15 de maio, a plataforma dos Correios permanece sem atualizações. A última se deu no dia 6. Sem retorno, o consumidor, que não quis se identificar, foi informado presencialmente que o sistema deve ser atualizado ao longo desta semana, sem detalhes em relação à localização do pacote.

Além dos atrasos, usuários também se queixam da falta de informações no sistema de rastreamento. Em um dos casos reportados ao O POVO , uma mercadoria foi adquirida no dia 28 de abril e tinha previsão de chegar no dia 8 de maio.

Este tipo de entrega é uma sigla para Prático, Acessível e Confiável e consiste no envio de encomendas com preços mais baixos e prazos de entrega maiores. É uma opção para quem não requer urgência.

No primeiro contato com os Correios, no dia 10 de maio, a empresa admitiu não estar pagando as terceirizadas em dia, mas descartou indicativos de greve, cogitados pelos empreendedores que usam o serviço. Não houve menção a atrasos e nem a problemas no rastreamento. Porém, até aquele dia, a mercadoria do consumidor estava atrasada apenas dois dias.

Com a continuidade do atraso, O POVO entrou em contato novamente com os Correios para saber atualizações.

A resposta veio por meio de nota: "O serviço de entrega dos Correios segue operando em todo o país. Para algumas situações pontuais e temporárias, a empresa está adotando medidas que estão garantindo a continuidade das entregas."