Correios lança licitação de inovação para selecionar soluções em operações

Com o objetivo de auxiliar pessoas físicas e jurídicas no desenvolvimento de soluções tecnológicas, os Correios lançou edital de licitação do 1º Ciclo de Inovação Aberta – Soluções Operacionais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro.

O processo, que será dividido em três fases, desafios públicos, prototipagem e teste de solução inovadora, cada uma com suas respectivas etapas, poderá receber inscrições de empresas, startups, pesquisadores e alunos e profissionais de TI, salvo exceções apresentadas no edital.