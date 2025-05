Correios: Mais de 300 atrasos e falta de rastreio são registrados em 12 horas

Consumidores cadastram reclamações por atrasos nas encomendas e falta de rastreio das mercadorias / Crédito: FCO FONTENELE

Mais de 300 reclamações contra os Correios foram registradas no Reclame Aqui, em 12 horas. O levantamento foi realizado no portal de intermediação entre empresas e consumidores pelo O POVO, até as 12 horas desta quarta-feira, 21 de maio. Apesar das inúmeras queixas, a estatal não confirma greve ou qualquer problema, e a oposição já começou a bater no governo diante da ausência de respostas sobre o envio de mercadorias atrasado.

“Produto não entregue e sem atualização de rastreio”, entre outros. Até o momento, O POVO havia confirmado as demoras somente para logísticas terrestres e estilo PAC (Prático, Acessível e Confiável), que tem realmente um prazo maior. Mas as queixas apontam acontecimentos também no Sedex, compras internacionais e na logística aérea. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em um terceiro contato para pedir respostas, ontem, no dia 20 de maio, os Correios repetiram o que disseram no dia 15 de maio, que o serviço de entrega “segue operando” em todo o País.

Ainda chama o que está acontecendo de “algumas situações pontuais e temporárias”, e que a empresa está adotando medidas “que estão garantindo a continuidade das entregas.” “Situações específicas devem ser reportadas à empresa por meio dos canais oficiais de relacionamento para serem averiguadas e solucionadas. A empresa segue à disposição dos clientes pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 7282, pelo Chat ou Fale Conosco no site https://www.correios.com.br”, finalizam o comunicado em retorno ao O POVO. Acontece que há reclamações até mesmo de impossibilidade de registro de problemas com a estatal no site dos Correios.

Vale lembrar que no primeiro contato com os Correios, no dia 10 de maio, a empresa admitiu não estar pagando as terceirizadas em dia, mas descartou indicativos de greve, cogitados pelos empreendedores que usam o serviço. À época, também não houve menção a atrasos e nem a problemas no rastreamento. Segundo O POVO apurou diretamente com o atendimento em duas agências de Fortaleza, os funcionários indicam que o problema logístico afetou especialmente o transporte de encomendas pelas rodovias, gerando impacto direto nos prazos previstos, desde o dia 30 de abril.