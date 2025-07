CNU 2025: inscrições com salários de até R$ 16,4 mil começam nesta quarta, 2

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades / Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estará com inscrições abertas a partir das 10h desta quarta-feira, 2. Ao todo, são 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. Veja mais abaixo como se inscrever e os cargos disponíveis.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos. Para os habilitados, será aplicada prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026. Confira AQUI o edital completo.

Blocos temáticos Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos organizados por áreas de atuação semelhantes. O modelo, já adotado na edição anterior do concurso, permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição. São eles: Bloco 1: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Intermediário – Saúde

Bloco 9: Intermediário – Regulação No momento em que fizer sua inscrição, o participante poderá definir a lista de preferência, de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência. Entre as novidades anunciadas pelo governo, estão as destinações de cotas. As vagas estão assim divididas: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência

Como se inscrever? Os interessados em participar devem realizar sua inscrição no site da banca organizadora, a FGV, entre os dias 2 e 20 de julho. Caso integre os requisitos para isenção da taxa, será possível solicitar a gratuidade da participação no período até 8 de julho. Confira: Ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni)

Ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Ser doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde Cronograma do CNU 2025 Inscrições: de 2 a 20/7/2025

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/25

Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

Envio de títulos: 13 a 19/11/25

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/1/2026 Igualdade de gênero e mais cotas

Uma das novidades da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conforme anunciou o governo federal, é que o número de mulheres que serão chamadas para a segunda etapa será igual ao de homens.