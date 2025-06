Supermercados têm falta de trabalhadores e recorrem até a Exército para preencher 350 mil vagas

Mesmo com cerca de 350 mil vagas abertas, o setor supermercadista brasileiro encontra dificuldades para contratar. Tradicional porta de entrada para jovens no mercado formal, o segmento tem perdido espaço para ocupações informais e mais flexíveis. A mudança no perfil dos trabalhadores, aliada à taxa de desemprego em baixa, vem acentuando o desafio.

Para enfrentar o problema, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) firmou uma parceria com o Exército Brasileiro, com o objetivo de recrutar jovens que concluíram o serviço militar obrigatório.