MGI autoriza e detalha 2.021 vagas na segunda edição do CNU

A Portaria nº 4.265/2025 autoriza 300 vagas para o cargo de analista do seguro social no instituto nacional do seguro social (INSS).

Os cargos do chamado segundo Enem dos Concursos serão organizados em nove blocos temáticos, o que permite ao candidato se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Do total de vagas, 2.480 vagas serão de provimento imediato , e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Confira aqui a tabela atualizada com os 36 órgãos e os 3.652 cargos participantes da segunda edição do CNU.

Cronograma

A banca organizadora da segunda edição deste processo seletivo ainda não foi definida. Em abril, o Ministério da Gestão publicou o termo de referência, que convoca as bancas interessadas na organização do certame. A previsão do MGI é de que a divulgação do edital será até julho, quando será aberto oficialmente o período de inscrições.

As provas serão aplicadas em duas datas em 228 municípios de todas as regiões do país. As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase do CNU 2025, em 7 de dezembro.