Venda de loteamentos cresce 29% na Grande Fortaleza; preço médio chega a R$ 356 mil

Sinduscon Ceará apresenta balanço do mercado imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana / Crédito: FCO FONTENELE

A preferência do consumidor tem crescido por loteamentos, sobretudo na Região Metropolitana de Fortaleza. O salto das vendas deste tipo de empreendimento foi de 29%, de janeiro a maio de 2025, ante igual período do ano passado. Outro dado levantado em maio é que a média de preços por imóvel varia, sendo de R$ 356.851 nos loteamentos fechados na Capital, com o metro quadrado (m²) custando R$ 1.513; e de R$ 258.309 na Grande Fortaleza, com o m² a R$ 831.

Dados foram apresentados nesta quarta-feira, 25 de junho, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará), por meio do Relatório do Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana referente ao mês de maio de 2025, elaborado pela Comissão de Pesquisas (CPES). O estudo conta com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e apoio da consultoria Brain Inteligência Estratégica. A apresentação ocorreu durante reunião com associados, na sede da entidade, em Fortaleza. A amostra é de 399 empreendimentos de 149 empresas, sendo 206 localizados na RMF, considerando as cidades Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú. Ao olhar para a Capital, os preços médios de maio em casas de condomínio alcançam R$ 1.243.526 ou R$ 7.531/m².

Já na Região Metropolitana elas ficam em R$ 6.347/m² e valor médio por imóvel de R$ 746.099. Aqui nesta área, há possibilidade maior de loteamentos abertos. Para estes, os cálculos chegam a R$ 406/m² e média de R$ 74.134 por unidade. Em suma, o Sinduscon-CE destaca o segmento horizontal como um todo, o que engloba loteamentos e casas em condomínio.

No acumulado do ano, as unidades do tipo vendidas na Região Metropolitana de Fortaleza Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 688,5 milhões. “Os dados evidenciam o apetite do consumidor pelo mercado horizontal na Região Metropolitana. O aumento de 29% nas unidades vendidas é um indicativo muito positivo, demonstrando que a demanda por terrenos e casas em condomínio permanece aquecida. Isso aponta para uma preferência por espaços mais amplos e uma busca por qualidade de vida, características intrínsecas a esse segmento”, frisa Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon Ceará. Cenário do mercado imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana Em cinco meses, os números evidenciam aquecimento das vendas, com 8.982 unidades comercializadas em Fortaleza e Região Metropolitana, no período, em uma alta de 14% ante iguais meses de 2024.

Porém, o VGV retraiu 9%, atingindo R$ 3 bilhões nesta mesma base de comparação temporal. Dos empreendimentos lançados por mês, foram 37 ao todo, sendo 16 na Capital e 21 na RMF de janeiro a maio. Aqui se consideram empreendimentos verticais, comerciais e horizontais (condomínios de casas e sobrados). Uma queda de 21% na comparação com o ano passado, quando foram 47 (18 Fortaleza e 29 RMF).