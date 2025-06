Construtoras do Ceará lançam projeto para automatizar obras e cortar custos em até 20%

Para Emanuel Capistrano, a ideia surge em um momento de escassez de mão de obra / Crédito: FÁBIO LIMA

A Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon Ceará) lançou nesta terça-feira, 24 de junho, um projeto de automatização do setor para reduzir custos. Segundo o presidente do órgão, Emanuel Capistrano, pode diminuir em até 20%, a depender de cada projeto.

O principal objetivo é mudar a maneira como as edificações são erguidas no Brasil, priorizando a fabricação de componentes fora do canteiro de obras, como kits hidráulicos e elétricos, para posterior montagem, uma prática já consolidada em países como o Japão.

Por outro lado, Gilberto de Freitas, diretor-geral do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações (Itie), entende que os jovens de hoje não se sentirão atraídos por métodos arcaicos com betoneira, andaime e tapume, mas sim por tecnologias. “O modelo de construção offsite propõe uma reorganização da cadeia produtiva, migrando de uma lógica de fabricar, construir e montar. Em vez de operários carregando pedras no canteiro, haverá profissionais especializados fabricando componentes em galpões e centros de produção. Isso não se trata de reduzir a mão de obra, mas de reinventar as relações de trabalho e atrair novos talentos para o setor.”

Menor tempo de obra e pouco desperdício Outro ponto ressaltado por Gilberto de Freitas é o menor tempo de obra. “Normalmente, a construção offsite reduz pela metade o prazo. Quando você realmente faz os projetos, você organiza a cadeia produtiva”, explica.

No caso da construtora J.Simões, que já vem adotando o modelo OffSite Park, consegue antecipar o prédio em cinco a seis meses com menos da metade da mão de obra que normalmente se usaria sem a tecnologia. Conforme o sócio fundador, José Simões Filho, com a tecnologia, há um ganho de tempo. “E tempo é muito dinheiro. Hoje você consegue construir um prédio em menos tempo se você tiver muita tecnologia, um processo construtivo eficiente.”

Há ainda uma minimização de resíduos, que traz problemas ambientais e financeiros. Segundo o diretor-geral do Itie, Gilberto de Freitas, o percentual chega a 95%, com redução do desperdício.