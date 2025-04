Imóveis econômicos representam 60% das unidades vendidas na Grande Fortaleza

Em Fortaleza e na região metropolitana a venda de moradias econômicas, como as do MCMV se destacam / Crédito: Agência Brasil/Tomaz Silva

O imoveis econômicos verticais (edifícios), cujo teto de valores se baseiam no do Minha Casa Minha Vida (MCMV), ou seja, R$ 350 mil, representaram 60% das unidades de moradia vendidas em Fortaleza e na sua Região Metropolitana (RMF) no primeiro trimestre de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No período, apenas nesta categoria foram comercializadas 2.380 unidades habitacionais verticais, o montante foi 57,8% maior do que o registrado nos primeiros três meses do ano passado.

“A gente vive hoje a realidade de um governo que no primeiro ciclo de gestão ele conseguiu puxar o mercado pelo Minha Casa Minha Vida. E a gente percebe que a tendência é que a intenção dele seja fazer a mesma coisa, puxando o mercado imobiliário pelo MCMV”, explicou a especialista. Inclusive, Gisele cita o novo teto do programa, que passou de R$ 350 mil para R$ 500 mil. De acordo com ela, essa ampliação deve aumentar às vendas, já que os compradores nessa faixa de renda, que passou para R$ 12 mil, poderão ser beneficiados pelos subsídios. “Claro que isso impacta positivamente no setor econômico, em certa medida também, porque muitos incorporadores que atualmente não são do econômico passam a migrar para o econômico e acabam inflando a oferta”, afirma.

Essa expectativa positiva também é compartilhada pelo presidente do Conselho Regional l de corretores de imóveis do Ceará (Creci-CE), Tibério Benevides. “Então, Fortaleza é uma cidade surpreendente, o seu crescimento em vendas imobiliárias constante vem se dando desde a pandemia. Sem falar que tem muitos investidores do Brasil todo, não só em Fortaleza, mas também em todo o litoral de leste a oeste”. Porém, Gisele ressalta que isso pode influenciar negativamente na venda de moradias na categoria standard, que vai até R$ 700 mil, já que a margem ficará mais apertada.

Entretanto, reforça que esses impactos só devem começar a aparecer no próximo semestre, já que é quando os produtos nessa nova faixa do programa passarão a ser lançados. Mesmo com aumento nas unidades vendidas, lançamentos de empreendimentos na Grande Fortaleza diminuíram O valor geral de vendas (VGV) dos empreendimentos imobiliários lançados no Ceará no ano passado diminuiu e atingiu um montante estimado em R$ 1,075 bilhão. O número representa uma baixa de aproximadamente 34% em comparação com os primeiros três meses de 2024. Nesse sentido, Fortaleza se destaca, com a maior fatia do VGV (R$ 977,7 milhões). Por outro lado, a Região Metropolitana detém R$ 98,2 milhões. As outras localidades avaliadas são Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Maracanaú.