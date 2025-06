Despesa corrente cresce 8% no Ceará, mas taxa é a 6ª menor do País

CEARÁ aplicou R$ 1,8 bilhão em Educação no segundo bimestre deste ano / Crédito: FÁBIO LIMA

As despesas correntes no Ceará fecharam o segundo bimestre deste ano em R$ 10,98 bilhões. Um aumento de 8% em relação ao igual período do ano anterior, mas uma das menores taxas de crescimento entre as unidades federativas do País. Está atrás apenas daquela observada no Amapá (1%), Rio de Janeiro (5%), Amazonas (6%), Rio Grande do Sul (7%) e São Paulo (7%).

No caso do Ceará, as receitas avançaram de R$ 13,80 bilhões, no segundo bimestre de 2024, para R$ 13,59 bilhões no período equivalente deste ano. Ou seja, houve um incremento de apenas 2% no indicador. Deste montante, 57% veio de receita própria e de 43% de transferências correntes recebidas. Já o resultado orçamentário - que considera as receitas realizadas menos as despesas liquidadas até o 2º bimestre - ficou em R$ 1,97 bilhões. O número representa 16% frente à receita corrente líquida (RCL). No Brasil, considerando apenas a receita corrente realizada, os Estados que registraram os maiores aumentos no período foram Rio de Janeiro (16%) e Mato Grosso (15%).



Por outro lado, estados como Amapá (-15%), Maranhão (-8%), Pernambuco (-3%) e Bahia (-3%) apresentaram queda na comparação entre os bimestres. Outro indicador relevante dos entes subnacionais é a poupança corrente em relação à RCL proporcional. Este dado é formado a partir do valor das receitas correntes menos as despesas correntes liquidadas e sinaliza o nível de autonomia para realizar investimentos com recursos próprios ou, quando negativa, da dependência de receitas de capital para realizá-los.

Conforme o relatório do Tesouro Nacional, no Ceará, este percentual ficou em 22,4% nos meses de março e abril deste ano. O maior indicador de poupança corrente no período foi encontrado no Mato Grosso (39,3%) e o menor em Goiás (2,9%).