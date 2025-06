Investimento público no Ceará bate recorde histórico em 2025

Números foram apresentados pelo secretário da Fazenda na Alece / Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará bateu um recorde histórico em investimentos públicos ao término do primeiro quadrimestre de 2025, segundo informou a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, foram aplicados R$ 830 milhões entre janeiro e abril, o que representou o maior valor para o período da história, como ressaltou o secretário Fabrízio Gomes (Fazenda) ao apresentar os resultados fiscais do Estado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Aumento na arrecadação Os impostos arrecadados pelo Estado do Ceará também apresentaram crescimento no primeiro quadrimestre. Ao todo foram R$ 5,71 bilhões arrecadados, o que representou um crescimento de 10% no período. Confira os valores: ICMS: R$ 3,96 bilhões (+7%)

IRRF: R$ 765 milhões (+14%)

IPVA: R$ 531 milhões (+8%)

Taxas: R$ 383 milhões (+15%)

ITCD: R$ 67 milhões (+155%) "O ICMS é o carro-chefe. Ano passado, nós crescemos 18% e conseguir crescer 7% neste ano, em cima desses 18%, é um crescimento muito expressivo. Isso mostra que a economis tem crescido bem também", destacou o secretário aos deputados.

Receitas correntes Fabrízio mostrou ainda o crescimento das receitas correntes do Estado no período, com crescimento de 1%, ao somar R$ 13,035 bilhões. "É importante ter muito cuidado ao analisar os números porque as transferências correntes estão puxando esse resultado para baixo, com queda de 9%. O que é isso? A gente recebeu o recurso do Fundef no primeiro quadrimestre de 2024 e esse ano não recebemos esse recurso", explicou. No comparativo entre os primeiros quatro meses deste ano e igual período do ano passado, esta era a única receita com retração. As demais variaram entre 5% e até 82% de aumento.