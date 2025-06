Falta de dinheiro: ANP irá suspender fiscalização de combustíveis em julho

A ANP afirma que houve alterações no valor originalmente proposto para a reguladora na PLOA / Crédito: FERNANDA BARROS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) irá suspender, durante o mês de julho, o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). Medida foi tomada, segundo a reguladora, devido a restrições orçamentárias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi divulgada pela agência nessa segunda-feira, 23. Ela comunicou ainda que haverá uma redução amostral no contrato do Levantamento Semanal de Preços de Combustíveis (LPC), a partir da pesquisa referente ao período de 16 a 21/6, e uma diminuição das despesas com recursos destinados à fiscalização.