Petróleo cai mais de 7% após ataque iraniano contra base dos EUA no Catar

As cotações internacionais do petróleo caíram nesta segunda-feira (23) após o ataque do Irã contra uma base militar dos Estados Unidos no Catar, uma reação que os analistas atribuíram ao alívio dos operadores, que temiam represálias mais graves.

O barril de tipo WTI, negociado nos Estados Unidos, caiu 7,22%, para 68,51 dólares, voltando a níveis em que estava antes dos primeiros ataques israelenses ao Irã, em 13 de junho.