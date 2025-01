Taxação do aço preocupa, mas setor de construção deve crescer 10%, diz Coopercon

O presidente dos EUA, Donald Trump / Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

A ameaça dos Estados Unidos de impor sobretaxa para o aço que venham de outros países pode causar um rearranjo no mercado, mas a expectativa é de que não impacte a indústria da construção no Ceará e o Valor Geral de Vendas (VGV) das construtoras suba 10% em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A avaliação é do presidente da Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon Ceará), Emanuel Capistrano, que destaca que o aço é um dos principais insumos do setor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale lembrar que no ano passado a Coopercon realizou uma importação em grande quantidade para o setor de construção civil, reunindo os pedidos de diversas construtoras para conseguir melhor preço do que o praticado no mercado nacional.

"O preço do aço estava muito elevado. Contudo, no ano passado, com a importação realizada pela Copercon, conseguimos estabilizar e reduzir o valor em cerca de 40%. Hoje, o aço está girando em torno de R$ 6 o quilo para nós, da construção civil. Para você ter uma ideia, esse preço chegou a estar próximo de R$ 10 por quilo", explica. O temor surge após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer impor tarifas sobre chips de computador, produtos farmacêuticos e aço importados pelo país. "Minha mensagem para todos os negócios do mundo é bem simples: venha produzir na América e vamos dar as menores taxas de qualquer nação. Mas se a decisão de vocês for de não produzir na América, simplesmente terão de pagar uma tarifa que deve direcionar até trilhões de dólares para o nosso Tesouro", disse nessa segunda-feira, 28.

Setor de construção deve crescer em VGV neste ano, aponta Coopercon Crédito: José Paulo Lacerda/CNI/Direitos reservados Sobre a ameaça de Trump, Emanuel acredita que o mercado local conseguirá atravessar esse momento sem grandes impactos. "Acreditamos que essa possível mudança poderá impactar, mas não de forma significativa para o setor", pontua.