Ceará prepara novos voos com a Gol para este mês, diz Eduardo Bismarck

A informação foi divulgada pelo secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, nesta sexta-feira, 6

O Governo do Ceará deve anunciar ainda neste mês de junho pacote com novos voos da Gol. A informação foi dada pelo secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, nesta sexta-feira, 6.

De acordo com o titular da pasta, estão sendo realizados diálogos constantes com as autoridades da companhia aérea para a ampliação da malha, inclusive com novas rotas internacionais.