Iberia anuncia investimento de 6 bilhões de euros em novo plano estratégico até 2030

A companhia aérea Iberia apresentou seu novo plano estratégico de longo prazo, o Plano de Voo 2030, com previsão de investimentos de 6 bilhões de euros ao longo dos próximos anos. A iniciativa tem como meta central alcançar uma rentabilidade anual entre 13,5% e 15% e guiará as ações de crescimento, inovação e modernização da empresa, que completa 100 anos em 2027.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Direto de Madri: CEO Marco Sansavini apresenta as novas rotas estratégicas da Iberia Crédito: Patricia J Garcinuno

Expansão da frota e novos mercados



Um dos eixos centrais do Plano de Voo 2030 é o crescimento da frota de longa distância, dos atuais 45 aviões para 70 aeronaves. A companhia pretende incorporar modelos como o A350, A321XLR e possivelmente o A330NEO, este último parte de um pedido realizado pelo grupo IAG, do qual a Iberia faz parte. A frota de curta e média distância também será renovada, com a substituição quase total dos aviões mais antigos pelos novos A320 e A321NEO, mais eficientes e com menor emissão de poluentes, alinhando-se ao objetivo de emissões líquidas zero até 2050.



A expansão da malha aérea inclui a abertura de rotas para três novos destinos: Toronto (Canadá), Filadélfia (Estados Unidos) e Monterrey (México). Essas cidades se somam às recentemente anunciadas: Recife e Fortaleza (Brasil), e Orlando (Estados Unidos). Além disso, a companhia deve ampliar a frequência de voos em algumas rotas existentes e explorar novas conexões, com foco especial no continente americano.



Com foco na qualidade do serviço, a Iberia prevê a renovação completa das cabines de longa distância, com melhorias no conforto, conectividade e design. De acordo com a companhia, as aeronaves de fuselagem estreita também passarão a contar com compartimentos XL para bagagens de mão, ampliando a capacidade e agilidade no embarque.



O atendimento em solo será igualmente reforçado, com destaque para a construção de uma nova sala Premium no Terminal 4 do Aeroporto Adolfo Suárez Madri-Barajas, hub estratégico da empresa. A digitalização dos serviços e o uso de inteligência artificial são apontados como ferramentas-chave para oferecer uma experiência mais personalizada aos passageiros.