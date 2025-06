Turismo cearense tem 2º melhor desempenho do Nordeste em abril ante 2024

O crescimento do turismo do Ceará foi o 2º maior do Nordeste / Crédito: Fco Fontenele

Com crescimento de 11,6%, o Ceará obteve o segundo melhor desempenho no volume de atividades turísticas do Nordeste, em abril de 2025, quando comparado com igual período do ano anterior. O resultado do Estado ficou atrás apenas da Bahia (15,1%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Considerando o cenário nacional, a taxa foi 2,3 pontos percentuais (p.p.) maior que a do Brasil (9,3%), sendo a quinta mais alta do País.

Considerando o cenário nacional, a taxa foi 2,3 pontos percentuais (p.p.) maior que a do Brasil (9,3%), sendo a quinta mais alta do País.

Conforme o desempenho da atividade turística das Unidades Federativas (UFs) do Brasil em abril, no comparativo anual: Rio de Janeiro: 20,7%

Bahia: 15,1%



Goiás: 13,5%

Amazonas: 12,6%

Ceará: 11,6%

São Paulo: 10,1%

Alagoas: 9,6%

Pernambuco: 8,6%

Santa Catarina: 7,6%

Rio Grande do Sul: 6,9%

Espírito Santo: 5,2%

Pará: 4,6%

Paraíba: 4,4%

Rio Grande do Norte: 4,2%

Distrito Federal: 1,1%

Minas Gerais: - 3,2%

Mato Grosso: - 7% Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta sexta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tendência de crescimento também foi observada no acumulado do ano, ou seja, no 1º quadrimestre de 2025, e na passagem de março para abril No primeiro, a variação do Ceará também foi a segunda maior do Nordeste, com 8,2%. Já na virada dos meses a alta foi de 2,2%. Sobre a receita nominal, ela foi a maior do Brasil em abril na comparação com 2024, com um acréscimo de 22,1%. O desempenho ultrapassou em 6,1 p.p. a média nacional.

Setor de serviços cresce 5,2% em abril de 2025, em relação ao ano passado Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que aumentou 5,2% no Ceará em abril de 2025, em relação ao ano passado. Com isso, o índice do setor foi 3,4 p.p. maior que o registrado nacionalmente (1,8%). Confira a variação do setor de serviços de cada UF do Brasil em abril, no comparativo anual: Tocantins: 31,5%

Distrito Federal: 8,9%

Paraíba: 8,8%

Sergipe: 8,3%

Mato Grosso do Sul: 6,1%

Mato Grosso: 5,8%

Santa Catarina: 5,2%

Ceará: 5,2%

Alagoas: 3,1%

Amazonas: 3,1%

Rio Grande do Norte: 3%



Pernambuco: 2,8%

São Paulo: 2,7%

Goiás: 1,9%



Amapá: 1,5%



Rio de Janeiro: 1,3%



Acre: 0,7%

Paraná: 0,7%

Maranhão: 0,7%



Pará: - 0,3%

Minas Gerais: - 1,2%

Piauí: - 2,2%

Bahia: - 2,2%

Roraima: - 2,4%

Espírito Santo: - 2,8%

Rondônia: - 6,1%

Rio Grande do Sul: - 8,6% A taxa positiva no período também foi acompanhada por maioria das atividades de divulgação, com crescimento em quatro das cinco pesquisadas: Outros serviços: 20,5%



Serviços prestados às famílias: 12,1%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 8,1%



Serviços de informação e comunicação: 0,4% Apenas o grupo serviços profissionais, administrativos e complementares registrou retração em seu desempenho, num resultado próximo à estabilidade (- 0,1%). Já, no que concerne ao índice de receita nominal, foi constatada alta de 10,6%.

Considerando o quadrimestre, também foram observados acréscimos tanto no volume de serviços quanto na receita nominal, de 5,1% e de 10,5%, respectivamente. Entretanto, em relação ao mês anterior, foi observada alta de apenas 0,2%, resultado igual ao registrado nacionalmente. Cenário nacional O volume de serviços no País variou 0,2% em abril de 2025 na comparação com o mês anterior, quando havia avançado 0,4%. Esse é o terceiro resultado positivo em sequência, com ganho acumulado de 1,5%.