Protestos contra turismo em massa tomam ruas da Europa

A expectativa para 2025 é de um crescimento de 11% no setor turístico europeu , com faturamento estimado em US$ 838 bilhões — o equivalente a R$ 4,6 trilhões, aproximadamente.

Manifestações contra o turismo "descontrolado" marcaram este domingo, 15 de junho, em várias cidades de Portugal, Itália e Espanha. Os protestos ocorrem às vésperas do verão no hemisfério norte, período em que o número de visitantes na Europa costuma aumentar significativamente.

Entretanto, foi em Barcelona, na Espanha, que os protestos ganharam maior destaque. Cerca de 600 manifestantes tomaram as ruas com cartazes dizendo "o turismo de massa mata a cidade" e "a ganância deles nos traz a ruína", enquanto gritavam frases como "Suas férias, minha miséria".

As ações fazem parte da aliança SET — sigla para "Europa do Sul contra o Superturismo". O grupo denuncia os efeitos negativos do turismo em larga escala, como o aumento no preço dos imóveis e a expulsão de moradores de seus próprios bairros.

Além de Barcelona, outras regiões da Espanha também registraram protestos neste domingo, incluindo Palma de Maiorca, Málaga, San Sebastián, Ibiza e Granada.