G7 lança Plano de Ação para Minerais Críticos e alerta para ameaças à segurança econômica

Os líderes do G7 lançaram, nesta terça-feira, 17, um Plano de Ação para Minerais Críticos, uma iniciativa conjunta para fortalecer as cadeias globais de suprimento desses recursos considerados estratégicos para as economias do futuro, digitais e energeticamente seguras.

O documento, divulgado após reunião de cúpula no Canadá, reafirma o compromisso do grupo com práticas responsáveis e sustentáveis de mineração, em um momento em que crescem os temores sobre a dependência excessiva de poucos fornecedores globais, especialmente no setor de terras raras.