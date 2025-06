Setor atrai 18 eventos e estima um impacto de R$ 119 mi na economia do Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2025: Pec Nordeste no Centro de Eventos do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

No primeiro semestre de 2025, o setor de eventos captou e apoiou 18 negócios para o Ceará e estima um impacto de R$ 119 milhões na economia, conforme o balanço divulgado pela fundação independente Visite Ceará nesta sexta, 13. Conforme a presidente da entidade, Clarisse Linhares, este ano apresenta um bom ritmo de crescimento no turismo, após anos de recuperação da pandemia.

Nesse sentido, a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra, explica que, por melhor que seja o destino e o trabalho de divulgação e capacitação, não adianta de nada se as pessoas não tiverem como chegar com mais facilidade no local. “Como temos realmente uma malha aérea inferior ao que deveríamos — e precisamos —, logicamente o custo se torna mais alto e isso dificulta realmente. Só que a gente está vendo que está havendo crescimento, retorno dos voos, com um frequente trabalho dos nossos secretários, tanto no âmbito municipal quanto estadual.” Para a alta temporada de julho, por exemplo, há uma expectativa de que a ocupação hoteleira chegue a 80%, impulsionada por eventos como Fortal e Evangelizar. Além disso, no segundo semestre, a ideia é que haja um crescimento maior do que em 2024.