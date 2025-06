Isenção na conta de luz para consumo de até 80 kWh começa em julho; saiba mais

A iniciativa foi aprovada nessa terça-feira, 10, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), e faz parte da Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 21 de maio .

Beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) passarão, a partir do dia 5 de julho , a ter gratuidade em suas contas de luz para consumos de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

Cabe ressaltar que a MP, que está em tramitação no Congresso Nacional, é um ato normativo com força de lei por até 120 dias. Assim, as ações poderão perder a validade caso o texto não seja aprovado pela Câmara e pelo Senado.



Ao todo, conforme o MME, cerca de 60 milhões de pessoas devem ser beneficiadas, dentre elas:

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo per capita

Pessoas com deficiência ou idosos no Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico

Famílias atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid, ou seja, que não estão conectados à rede de distribuição elétrica nacional

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a regulamentação das regras representa um avanço no combate da pobreza energética no Brasil.

“Essa medida representa a garantia de dignidade e alívio no orçamento de milhões de famílias brasileiras, especialmente das mais vulneráveis. A Tarifa Social é um instrumento essencial para a inclusão energética e reafirma o compromisso do Governo Federal em levar justiça social e segurança energética para todos os cantos do país”, afirmou Alexandre.