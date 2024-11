A estrela: castanha de caju

Cajueiro Anão-Precoce. Cajucultura no Ceará. Produção e exportação de caju no Ceará é a maior do Brasil Crédito: Ricardo Moura/Embrapa

A amêndoa da castanha de caju é um dos principais produtos do cajueiro. É rica em proteínas, lipídios, carboidratos, fósforo e ferro. Além de zinco, magnésio, fibras e gordura insaturada que ajudam a reduzir o nível de colesterol no sangue. O primeiro registro da castanha de caju foi feito em 1558, em uma carta de André Thevet para o rei Henrique II da França, de acordo com a Associação Brasileira de Nozes,Castanhas e Frutas Secas. Thevet descreveu suas observações e descobertas durante sua estadia no Brasil. A carta de André Thevet marca o início de jornada de descoberta e disseminação da castanha de caju pelo mundo.

Assim, a castanha de caju foi levada por colonizadores portugueses no século XVI para suas colônias da Ásia e África, em Moçambique e Goa. Na Índia, a árvore se espalhou e se desenvolveu. Em Goa, a fabricação e consumo de bebidas destiladas do pseudofruto do caju virou uma importante tradição local. E ainda nesta época, sementes teriam sido levadas ao Caribe e América Central por colonizadores espanhóis.

Essa trajetória justifica o Brasil ser hoje o décimo primeiro produtor de caju no mundo. Hoje, a castanha de caju está presente no varejo nacional com crescimento constante na categoria de snacks como uma alternativa saudável e tem papel importante na economia estadual, não só como item de exportação. No Ceará a Usibras, empresa cearense, é líder no varejo nacional com suas marcas e uma das maiores exportadoras de castanha de caju do Brasil. “São cerca de 76 produtos ativos no portfólio para atender os mais variados canais de distribuição. Desde cash and carry até e-commerce”, explica Cynthia Assis, diretora comercial da Usibras. “A Dunorte, marca do portfólio Usibras, tem cuidado na qualidade desde a compra de matéria-prima dos melhores fornecedores, até o consumidor final. A Dunorte é uma empresa que nasceu exportadora e que possui diversas certificações internacionais desde FSSC 22.000, Kosher, certificações de sustentabilidade (SESMTA), certificações orgânicas, como IBD, dentre outras”, completa Cynthia. Assim, comprova a qualidade e padrões internacionais reconhecidos e exporta para mais de 30 países.

Para garantir a melhor castanha, a Usibras entra em campo. Literalmente. Para impulsionar a cajucultura e dar suporte aos pequenos produtores espalhados por todo o Nordeste, a empresa montou um galpão para comprar direto de quem produz. “Para fortalecer a cajucultura começamos a comprar direto do produtor, que é aquele que planta, que passa o perrengue do sol quente. Montamos um galpão de compra em Bela Cruz (CE) e outro está sendo construído em Jijoca (CE). Quando a gente compra do produtor a matéria prima, a qualidade é absurda. Então, essa é uma estratégia para melhorar a castanha e para garantir o lucro do produtor”, conta Cleiton Ribeiro, gerente de matéria-prima da Usibras. Além de garantir a venda do pequeno produtor, a empresa mantém engenheiros agrônomos espalhados por todo o campo. “Esses profissionais dão assistência técnica gratuita para o produtor. Ajudam a combater pragas e identificar o que é necessário para aumentar produtividade”, conta Cleiton. Consolidando uma cadeira de fair trade. Há também a distribuição de calcário para os produtores. O engenheiro agrônomo faz a coleta do solo, e a Usibras leva para a Universidade Federal do Ceará para fazer a avaliação de forma gratuita. Após identificada a necessidade de correção do solo ou de fertilizante, a Usibras fornece o calcário, que permite que as plantas tenham maior acesso a nutrientes como o fósforo e o potássio, e o produtor pode pagar pelo composto em castanhas.

A cada ano que passa, muita gente está abandonando as áreas de produção de caju por falta de mão de obra. A cajucultura ainda se movimenta com o produtor que se agacha, colhe e descastanha. “Acaba sendo desumano”, avalia Cleiton. Para dar um salto de qualidade de vida para quem está no campo, a Usibras desde 2021 desenvolve uma máquina para colher a castanha do chão que vai estrear na próxima safra. “É um projeto pioneiro. A máquina consegue colher do chão 95% do caju que cai da árvore. Não vamos vender, quem quiser copiar e usar pode, só queremos que esteja na mão do produtor. Assim que o fruto cai, o produtor passa máquina. Quando colher o fruto que caiu no chão você tem dois fatores bons, uma castanha com qualidade que não ficou exposta ao sol, por isso não perde peso. E o produtor ganha mais. Porque a temperatura do sol faz com que a castanha libere óleo, perde a qualidade e perde peso de negociação”, explica Cleiton. Toda essa estratégia de campo faz os produtor Dunorte terem a melhor competitividade em relação ao preço. “A Dunorte, por ter relevância na produção, tem os preços mais acessíveis do mercado entre os concorrentes no segmento de nozes e frutas secas”, conta Cynthia. E entre os campeões de venda ela aponta: a Dunorte 50g torrada e salgada, assim como o Mix de Nuts 50g.

A versatilidade da Castanha de Caju

Amêndoas de Castanha de Caju: Um alimento altamente nutritivo, rico em vitaminas e minerais essenciais, com baixo teor de carboidratos e açúcares, e que pode ser consumido em diferentes ocasiões. Tais características fazem das amêndoas da castanha de caju um dos alimentos mais procurados tanto pelos seus benefícios nutricionais quanto pelo seu sabor e flexibilidade no consumo. Casca de Castanha de Caju (Biomassa): A casca da castanha de caju é um combustível biodegradável, originado de resíduos de biomassa vegetal. A energia sustentável proveniente da biomassa oferece soluções econômicas e ecológicas para indústrias que buscam alternativas de produção de energia e redução de impactos ao meio ambiente. LCC Líquido da Castanha de Caju: Uma matéria-prima econômica com amplas aplicações industriais, desde a síntese de substâncias medicinais, plastificantes para borrachas até a criação de fungicidas, inseticidas… entre muitas outras aplicações. Nosso LLC é comercializado nacional e internacionalmente, utilizando as principais formas de armazenamento.