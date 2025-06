IPVA 2025: Cearenses devem pagar a última parcela até esta terça, 10

Acaba nesta terça-feira, 10, o prazo para o pagamento da última parcela do imposto / Crédito: Samuel Setubal

O vencimento da 5ª e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 no Ceará, dos contribuintes que optaram por realizar o pagamento de forma parcelada, ocorre nesta terça-feira, 10. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para esse método, o proprietário do veículo poderia dividir o valor do imposto em até cinco vezes, com uma prestação mínima de R$ 100.

Vale destacar que, mesmo não pagando em cota única, pela qual garantiria 5% de desconto no valor do tributo, podem ser utilizados os pontos acumulados no programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), que permitem uma redução de até 5% no montante pago. Veja abaixo como emitir o boleto do IPVA 2025 O boleto para pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no Portal de Serviços. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Sefaz-CE



Ao rolar a página. encontre o tópico “Serviço” e clique em “Emitir DAE de Parcelamento de IPVA”



Na página clique em "Solicitar"



Preencha com as informações do veículo O Documento de Arrecadação (DAE) automático também pode ser obtido por meio do Assistente Virtual do WhatsApp, pelo número (85) 3108-1404. Quem escolher esta opção deve ficar atento ao número de telefone da Sefaz e se ele possui o selo verde de verificação antes de realizar o pagamento. O pagamento do boleto pode ser feito nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander, Itaú, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e nas casas lotéricas.