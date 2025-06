Peso da energia cresce e faz da inflação de Fortaleza a 3ª mais alta do País

Com uma inflação de 0,57%, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Fortaleza e da sua Região Metropolitana (RM) em maio foi o terceiro maior do Brasil, ficando atrás apenas do de Brasília (0,82%) e Belém (0,66%), sob influência da elevação da energia. Confira no fim desta matéria o IPCA das demais regiões.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 10, e se referem às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independente da fonte de rendimentos. Confira no fim desta matéria o IPCA das 16 cidades incluídas no estudo.