Construtora promove mutirão de emprego em Fortaleza; Veja como participar

As vagas são exclusivas para a área de vendas e as inscrições vão até o dia 20 de junho

A construtora Tenda iniciou no mês de junho um mutirão de emprego em Fortaleza direcionado à área de vendas da empresa. Ao todo, são 10 vagas abertas com inscrição até o próximo dia 20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) também. Para se disputar os postos é preciso ter o ensino médio completo e domínio do pacote office básico.

Saiba como se inscrever abaixo.

Quais os benefícios do emprego na construtora Tenda?

Voltada para as faixas 1, 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida, a Tenda atua em Fortaleza e mais nove regiões metropolitanas do Brasil. Entre os benefícios de quem trabalha na empresa no regime CLT (salário fixo + variável) estão: