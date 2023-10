Praia do Futuro terá empreendimento do Minha Casa, Minha Vida

|HABITAÇÃO| Residencial contará com 720 apartamentos divididos em 4 torres, segundo a Construtora Tenda. Empresa projeta terminar 2023 com crescimento de 75% no Ceará

O POVO conversou com exclusividade com o diretor regional da Construtora Tenda, Rodrigo Hissa , que pretende erguer o residencial até outubro de 2025.

O novo empreendimento contará com 720 apartamentos divididos em 4 torres com térreo e 12 andares cada, em um terreno com pouco mais de 14,2 mil metros quadrados (m²) e unidades sendo vendidas a partir de R$ 233 mil.

“Hoje, o nosso cliente, que tem renda familiar entre R$ 2.640 e R$ 4.400 (que compõe a chamada Faixa 2 do MCMV) já pode adquirir um projeto de frente para o mar, na praia, praticamente com o pé na areia. Mal lançamos e as vendas já têm sido muito positivas", comemora. O empreendimento se chama ‘Viva Praia do Futuro’ e fica próximo às principais barracas de praia da região.

O executivo pontua, ainda que a Faixa 2 é onde está a maioria dos negócios da empresa. "O programa oferece subsídios de R$ 55 mil reais e uma taxa de juros muito atrativa para Fortaleza, que pode chegar até 4% ao ano”, detalha Rodrigo Hissa.

Vale lembrar que o Minha Casa, Minha Vida foi lançado inicialmente em 2009, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e mantido pelos governos Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e na primeira metade do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em janeiro de 2021, ele foi substituído pelo programa Casa Verde Amarela, que durou até fevereiro deste ano, quando o governo federal recriou o MCMV, a partir do retorno de Lula à Presidência da República com a vitória nas eleições de 2022.