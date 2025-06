Hospital Gênesis, de Fortaleza, encerrará atendimentos de urgência obstétrica

A unidade hospitalar explicou, no entanto, que a mudança ocorrerá somente nos serviços de urgência obstétrica, seguindo normalmente os atendimentos eletivos de obstetrícia, assim como as demais especialidades e serviços do hospital.

O Hospital Gênesis , localizado no bairro Aldeota , em Fortaleza , informou que encerrará definitivamente os serviços do Pronto Atendimento Obstétrico a partir de julho .

Segundo a nota publicada nas redes sociais, no dia 6 de junho, a decisão resulta de uma “reestruturação estratégica” das atividades assistenciais, visando à “sustentabilidade dos serviços prestados com qualidade e segurança”.

Unimed Fortaleza traz nova opção

Clientes Unimed Fortaleza foram informados por volta das 9h deste sábado, 7 de junho, por meio de notificação no aplicativo do plano de saúde, acerca do encerramento do serviço de Urgência Obstétrica do Hospital Gênesis a partir do dia 7 de julho.

O informativo vem exatamente um mês antes do encerramento do serviço, atendendo à exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) da necessidade de comunicação individualizada com 30 dias de antecedência do término da prestação de serviço.

A Unimed Fortaleza informou que realizou novo credenciamento dos serviços de Pronto Atendimento de Obstetrícia no Hospital São Camilo. Desta forma, aponta como alternativas para atendimento dos serviços de urgência obstétrica os seguintes hospitais: