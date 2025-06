Ocorrências com árvores no primeiro pentamestre de 2025 caem em 30%

A Capital lidera a lista de casos, com pelo menos 53,62% dos episódios

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou 733 ocorrências relacionadas a árvores em risco entre janeiro e maio de 2025.

Fortaleza lidera casos de árvores em situação de risco

Em relação ao mesmo período do ano passado, os números representam uma queda de 30%. Em 2024, no mesmo período, o CBMCE atendeu a 1.048 ocorrências relacionadas a árvores em situação de risco. A Capital lidera a lista de casos, com pelo menos 53,62% dos episódios.

Conforme o balanço, as verificações preventivas de risco aumentaram significativamente de um ano para o outro.

De acordo com o CBMCE, entre janeiro e maio de 2024, 16% das ocorrências relacionadas à árvores tiveram caráter preventivo, neste ano foram 27%. Os cortes em vias públicas passaram de 22% para 25% e os cortes em propriedades particulares aumentaram de 19% para 22%.

Um galho de figueira (Ficus spp) caiu sobre um trailer na avenida Bezerra de Menezes, na manhã desta sexta-feira, 6. O incidente aconteceu durante a passagem de um caminhão. Não houve nenhum ferido.