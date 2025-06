Praia do Futuro: Homem que se gravou xingando PMs morre em intervenção policial

Repórter do caderno de Cidades

Suspeito teria reagido à abordagem policial, chegando a atingir com um tiro o colete balístico de um dos agentes. Com ele, um revólver calibre 32 foi apreendido

Um homem que gravou vídeos ostentando armas de fogo e xingando policiais militares foi morto em uma intervenção policial registrada na tarde de sexta-feira, 6 de junho, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), repassou informações sobre o paradeiro do suspeito a uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam).