Nova rota da Azul para Portugal a partir do NE tem 100% de ocupação e frutas exportadas

Voo inaugural Recife–Porto teve apresentações de frevo e distribuição de amostras de bolo de rolo, iguaria típica da capital pernambucana / Crédito: Irna Cavalcante

O primeiro voo da rota que conecta Recife, em Pernambuco, à cidade de Porto, em Portugal, pela Azul Linhas Aéreas, decolou nesta quarta-feira, dia 4, com 100% de ocupação e cinco toneladas de frutas exportadas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações são do vice-presidente comercial e de negócios da Azul, Daniel Bicudo. Ele ressaltou ainda que a taxa média de ocupação dos voos seguintes está em 80%, em ambas as direções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A expectativa é altíssima para esse voo. Essa rota é considerada relevante por conciliar turismo e transporte de carga, com o norte de Portugal sendo forte em indústria e serviços. Hoje vamos transportar cinco toneladas de manga e papaia de Petrolina para Porto, e produtos europeus serão trazidos de volta para o Brasil”, afirmou Bicudo. O vice-presidente destacou ainda a capilaridade do hub de Recife, que conecta outras 40 cidades pela malha aérea, como um diferencial competitivo da operação. Este é o primeiro voo direto da Azul para Portugal a partir do Nordeste. A frequência será regular, com partidas de Recife às quartas e sextas-feiras, com saída às 18h30min e chegada em Porto às 6h30min do dia seguinte. O retorno ocorre às 10 horas de Porto, com chegada às 14h05min na capital pernambucana, sempre às quintas-feiras e domingos.

E, embora tenha sido observado algumas famílias com crianças pequenas, havia certa predominância, neste voo, de passageiros com idade mais elevada, o que destaca o potencial deste nicho para o mercado aéreo. Porto é 2ª maior cidade de Portugal e importante destino turístico Além de ser uma relevante região produtora de vinhos, a cidade do Norte de Portugal conta com cinco locais classificados como Patrimônio Mundial pela Unesco: o centro histórico do Porto;

o centro histórico de Guimarães;

o Bom Jesus do Monte, em Braga;

o Vale do Côa; e

o Vale do Douro. Na cerimônia do corte da fita, o presidente da Câmara de Porto (cargo equivalente ao de um prefeito municipal no Brasil), Rui Moreira, destacou os laços que unem as duas cidades, incluindo, acordos de cidade-irmãs que vêm sendo construídos desde a década de 70.

“Nós já temos muita relação entre Recife e o Porto, além do Norte da Espanha, que está ali mesmo ao lado. Nós estamos a 45 minutos da fronteira com o Vigo, por exemplo, onde há muita atividade com o Recife. Portanto, nós acreditamos que esta ligação direta vai ser muito importante para a economia das duas cidades e das duas regiões”. Mas ressaltou também o potencial de, a partir do hub da Azul em Recife, chegar a outros estados do Nordeste. Para ele, o fato de não precisar mais fazer conexões por Lisboa ou São Paulo, antes de desembarcar em Recife, traz maior conforto à viagem. “Muitos portugueses têm casas no Nordeste. No Rio Grande do Norte, principalmente na região de Toros, de São Miguel, toda essa zona há muitos portugueses que alugam casa nas férias, e no Ceará também. Há oportunidades para o turismo e para negócios”.