Aço Brasil ressalta importância da atuação do MRE e MDIC, visando retorno a acordo de 2018

O Instituto Aço Brasil disse que recebeu com grande preocupação a elevação da tarifa de importação de aço para 50%, oficializada na terça-feira, 3, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para a entidade, a importância da atuação do governo brasileiro, por intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), visando o restabelecimento do acordo bilateral estabelecido em 2018, que permitia a exportação de aço brasileiro aos EUA dentro de cotas, sem a aplicação de tarifas adicionais.

"A medida agrava o já delicado cenário global do setor, caracterizado pelo excesso de capacidade na ordem de 620 milhões de toneladas. A medida intensifica práticas protecionistas e compromete a estabilidade do comércio internacional de aço", afirma.