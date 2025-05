Brasileiros residentes no exterior podem acessar informações no App Meu INSS

Brasileiros que moram no exterior podem obter informações relacionadas ao vínculo com o regime previdenciário brasileiro e outros serviços, por meio do Meu INSS / Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Os brasileiros que moram fora do Brasil podem obter informações relacionadas ao pagamento e ao vínculo com o regime previdenciário brasileiro, e outros serviços, por meio do Meu INSS (aplicativo ou site). LEIA MAIS | INSS vai ressarcir aposentados e pensionistas com valores corrigidos pela inflação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 4,9 milhões de brasileiros residentes no exterior. O cidadão interessado em pedir benefícios - que mora em um país no qual o Brasil tem Acordo Internacional de Previdência Social firmado - deve procurar a Instituição de Previdência do país acordante. Quem contribui ou contribuiu no Brasil e em um país do acordo - é informado de como solicitar o benefício ao procurar a Instituição de Previdência do país acordante.

Em seguida, a Instituição envia ao Brasil o requerimento e os dados contributivos, necessários para conclusão da solicitação.

A partir do pedido, a plataforma Meu INSS disponibiliza ao cidadão, informações sobre o recebimento de valores pelos segurados e dependentes que moram em outros países, com o pagamento do benefício mensalmente em suas contas bancárias.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder as prestações previstas nos Acordos e operacionaliza as negociações por meio dos Organismos de Ligação, após a instrução dos processos pelos setores estaduais específicos. Segundo o INSS, os Acordos Internacionais de Previdência Social visam “assegurar os direitos de seguridade social dos trabalhadores e dependentes legais que residem ou transitam entre os países contratantes”.