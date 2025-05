Passageiro deve ser indenizado em R$ 10 mil por companhia aérea

O passageiro realizou uma viagem de São Paulo para Fortaleza, em janeiro de 2023, para encontrar a família e resolver pendências do inventário da mãe. Quando chegou no destino não encontrou sua bagagem e foi orientado a fazer o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), emitido pela companhia.

Em contestação, a Azul diz ter adotado todos os procedimentos necessários para a localização da mala e que não foi encontrada. Também argumentou contra a acusação de danos morais, afirmando os fatos narrados não passavam de desconfortos, sendo assim, não indenizáveis.

Sob a relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o caso foi julgado pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Considerado presumível o aborrecimento do passageiro, condenou a Azul ao pagamento de R$ 10 mil a título de danos morais.

O POVO entrou em contato com a empresa sobre a indenização mas até o momento não obteve resposta.