Gripe aviária: Adagri confirma exame negativo em ave investigada em Quixeramobim

No Ceará já foram realizadas 26 análises em aves com suspeita de gripe aviária, destas 16 apresentaram sintomas. Todas foram, até agora, negativadas / Crédito: Reprodução/AdobeStock

As investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a influenza aviária é uma doença de notificação é obrigatória e imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). No total, o País já registrou 167 casos da doença em animais silvestres no País, três focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial, somando 171 ao todo no País.

Entretanto, no momento, somente três focos permanecem em andamento, sendo todos de aves silvestres em Brasília–DF, Mateus Leme–MG e Sapucaia do Sul–RS. Adagri informou que chance de contágio em humanos é baixa

Apesar de ainda não ter retornado sobre o caso de Quixeramobim, a Adagri tem o posicionamento de recomendar que os criadores tomem “medidas rigorosas para evitar a entrada da doença em suas propriedades”. Dentre elas, a aquisição de aves apenas em locais registrados na agência, a garantia de que o transporte dos animais seja acompanhado da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a adoção de práticas de biosseguridade.