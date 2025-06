RS divulga comunicado sobre nova investigação de suspeita de gripe aviária

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), do Rio Grande do Sul, informou em comunicado que, durante uma visita de rotina na terça-feira (3), coletou amostras em um frigorífico de Westfália, no Vale do Taquari, e em aves de subsistência em Capela de Santana, no Vale do Caí, para analisar a possível presença do vírus da influenza aviária. "Até o momento, não há confirmação de novo foco da doença no Estado", destacou a Seapi, que realizou a ação por meio do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS).

De acordo com o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), a granja de origem das aves, localizada em Teutônia, foi vistoriada e não apresentou indícios de contaminação. As amostras seguem em análise laboratorial, enquanto os locais permanecem sob monitoramento.