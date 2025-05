Adagri descarta suspeita de gripe aviária em Icapuí e Quixadá

De acordo com o órgão, as amostras dos animais que foram enviadas para testes deram negativo

Esses casos foram prontamente investigados como parte de vigilância ativa da Adagri, que inclui a realização de inquéritos soroepidemológicos em granjas industriais e propriedades de criação de aves de subsistência. Até o momento, não há registros da presença do vírus da influenza aviária em aves no Ceará.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) informou que as notificações de suspeita de gripe aviária nos municípios de Icapuí e Quixadá resultaram em testes laboratoriais com resultados negativos para a doença.

Entretanto, na relação disponibilizada pelo ministério só são apresentadas as localidades e espécies de 14 das 15 que demonstraram sintomas. Estas ocorreram em 12 municípios diferentes do Estado:

Ao todo, de acordo com o Mapa, das 25 notificações de suspeitas da doença realizadas no Estado , em 15 foram identificados sintomas nos animais .

Porém, as suspeitas, em sua maioria, já estão encerradas , e em apenas duas foram apresentados como em andamento : uma em Mateus Leme (MG) e uma em Sapucaia do Sul (RS).

Assim, os riscos de contágio para seres humanos é considerado baixo , até mesmo para os indivíduos que possuem contato direto com as aves doentes.

E caso qualquer cidadão tenha alguma suspeita de ave infectada, pode entrar em contato com a Adagri, por meio do telefone (85) 3108-2747 ou procurar um dos 40 Núcleos Locais de Atendimento espalhados pelo Interior .

“Se nós não comercializamos com o Exterior, a partir de agora vamos ter essa oportunidade, uma grande conquista para a economia do Ceará, especialmente para os nossos produtores que serão os grandes beneficiários dessa conquista. Outras virão, mas essa já é nossa”, comemorou o presidente da Adagri, Elmo Aguiar.

A entrega do certificado foi feita ao diretor do Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Marcelo Mota.

Além do Ceará, mais 20 estados brasileiros e o Distrito Federal receberam o status de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

No Brasil, apenas os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso tinham o reconhecimento internacional.

Conforme a Adagri, a conquista do status se deu após 21 anos de campanhas de vacinação.

Conforme o coordenador do Programa Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa da Adagri, Joaquim Sampaio, foram realizadas duas campanhas anuais, de 2003 a 2023, e a última delas aconteceu de forma emergencial em abril de 2024, garantindo ao Ceará o status nacional de Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em maio do mesmo ano.

(Colaborou Maria Clara Moreira/Especial para O POVO e Beatriz Cavalcante)

