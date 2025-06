Alckmin diz que vai mostrar que o Brasil não é problema para os Estados Unidos

Geraldo Alckmin, presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou que o Brasil vai dialogar com os EUA para mostrar que não é o problema no tarifaço sobre aço e alumínio / Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente em exercício e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse que vai mostrar que o Brasil não é problema para os Estados Unidos, em relação ao tarifaço geral de Donald Trump do aço e alumínio, dobrando de 25% para 50%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “A medida dos Estados Unidos, que o presidente tomou ontem, aumentando o imposto de importação de 25% para 50%, não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Então não é ruim só para o Brasil. É ruim para todo mundo, porque você vai encarecer os produtos”, frisou, em coletiva de imprensa durante inauguração de parque de energia solar em Minas Gerais.