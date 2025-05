Lula: Governos do PT recriaram indústria naval e nº de trabalhadores saltou de 3 para 86 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 29, que os governos do PT foram responsáveis por recriar a indústria naval brasileira. Segundo Lula, antes dele chegar à Presidência em 2003, o número de trabalhadores no setor era de três mil e, com as gestões petistas, passou a ser de 86 mil.

"Quando eu cheguei na Presidência da República, o Brasil tinha 3 mil trabalhadores em estaleiros porque quase todos os estaleiros estavam fechados. Nós resolvemos aceitar um desafio e recuperar a indústria naval brasileira. A gente saiu de 3 mil para 86 mil na indústria naval brasileira", disse Lula.