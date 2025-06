Indústria projeta movimentar R$ 12 mi em negócios com Expo Ceará Química

Há também a expectativa, segundo informa o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará ( Sindquímica-CE ) ao O POVO, de ampliar o número de visitantes de 1,2 mil para 1,5 mil neste ano.

A indústria química do Ceará projeta movimentar R$ 12 milhões em setembro, quando realiza a 8ª edição da Expo Ceará Química. O montante representa um incremento de 50% sobre os R$ 8 milhões girados no ano passado .

"Considerado um dos maiores eventos dos setores de cosméticos, saneantes e segmentos correlatos de todo o Norte e Nordeste, a iniciativa reunirá empresários, autoridades, representantes de instituições governamentais, financeiras e do setor produtivo em geral, além de acadêmicos da área", destaca.

Porte e demanda do evento

A feira será realizada em 1 mil metros quadrados do Gran Mareiro Eventos, na Praia do Futuro. No espaço, serão montados 50 estandes nos quais representantes do setor, especialmente das áreas de cosméticos e saneantes, devem apresentar suas novidades ao mercado.

"Em paralelo às atividades relacionadas aos segmentos de cosméticos e saneantes, a Expo sediará o Plastic Day & Paint Day, agregando também empresários, fornecedores e interessados em negócios e atualizações", acrescenta o Sindquímica-CE.

As atrações devem ser reveladas nos próximos dias e as inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas cuja inscrição pode ser feitas na plataforma Doity.