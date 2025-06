Projeto de H2V no Cumbuco tem aval para se ligar ao sistema de energia nacional

Em junho de 2024, a companhia assinou um pré-contrato com o Governo do Ceará para a produção de hidrogênio verde (H2V) e seus derivados no Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

O projeto de Hidrogênio Verde (H2V) da empresa FRV X Pecém Energias Renováveis, no Cumbuco, recebeu aval do Ministério de Minas e Energia (MME) para conectar-se à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3 de junho. Conforme a decisão, o projeto “atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes e está compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos.”

Ao O POVO, no início de maio, o governador Elmano de Freitas (PT) disse estar em negociação com o Governo Federal para encontrar um caminho que acelere “a construção de linha de transmissão, especialmente onde as empresas de hidrogênio verde vão se instalar.” O Estado é o pioneiro no desenvolvimento de projetos do novo combustível, já assinou mais de 30 memorandos com empresas brasileiras e estrangeiras e possui seis pré-contratos para a instalação de usinas de H2V na Zona de Processamento de Exportação do Ceará, localizada no Complexo do Pecém. Entenda o projeto Na primeira etapa do projeto é estimada uma capacidade de 500 MW de eletrolisadores, produzindo 400 mil toneladas de amônia por ano com um investimento de R$ 7 bilhões.