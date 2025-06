PF investiga atuação ilegal no mercado financeiro com venda de curso e sinais de investimento

A ação apura a oferta e promoção de operações no mercado de capitais por meio da venda de cursos e orientações em tempo real, sem o registro ou a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) , órgão responsável por regulamentar e fiscalizar esse tipo de atividade no Brasil.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira, 2, em Fortaleza, a Operação Trader Sinais , com o objetivo de investigar práticas irregulares relacionadas à atuação no mercado financeiro.

O que é a Operação Trader Sinais?

A Operação Trader Sinais foi deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de investigar a atuação irregular de uma pessoa que vendia cursos e promovia, ao vivo, orientações para investimentos no mercado de capitais. A prática era realizada sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que configura possível infração à legislação do sistema financeiro nacional.



De acordo com a PF, o conteúdo ofertado era disponibilizado em redes sociais e promovia, de forma direta, estratégias de investimento, com potencial de induzir seguidores a realizarem operações na bolsa de valores. Apesar da exclusão do perfil responsável pela divulgação do material investigado, os agentes conseguiram preservar os registros digitais que sustentam a apuração dos fatos.



O investigado poderá responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme previsto na legislação vigente. As investigações seguem em andamento e não foram divulgadas mais informações sobre o número de envolvidos ou valores movimentados.