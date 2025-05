Com 400 vagas, Marinha publica edital para concurso público; veja detalhes

A prova do certame será aplicada no dia 28 de setembro / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O edital para o concurso público de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) foi divulgado nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União. Ao todo são 400 vagas que requerem nível médio/técnico em áreas específicas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em relação às oportunidades, elas são distribuídas entre o Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP) e o Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP). Confira abaixo as formações exigidas: