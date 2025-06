Universidade Federal do ES divulga edital para a seleção de professor substituto

Ao todo são três vagas: uma é de ampla concorrência, uma é para candidatos negros e pardos e uma é para pessoas com deficiência

Das oportunidades , uma é de ampla concorrência, uma é para candidatos negros e pardos e uma é para pessoas com deficiência. Confira abaixo as áreas:

A Universidade Federal do Espírito Santo divulgou, nesta segunda-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU), edital para a realização de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de três professores substitutos para a instituição .

Administração

Artes visuais

Clínica Médica

A remuneração varia entre R$ 3.399,47 e R$ 8.058,29, a depender da carga horária e da titulação do aprovado, e ainda será acrescida de Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte.

No que concerne às inscrições, elas devem ser realizadas do dia 9 ao dia 16 de junho, por meio do e-mail de cada departamento: sud.ccje@ufes.br (Administração), departamento.artesvisuais@ufes.br (Artes Visuais) e departamento.clinicamedica@ufes.br (Clínica Médica).

Vale destacar que o contrato será por um período letivo, podendo ser prorrogado por até dois anos.