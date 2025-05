Quando cai o salário? Veja qual é o 5° dia útil de junho de 2025

O quinto dia útil é esperado pelos trabalhadores por conta do depósito do seu salário / Crédito: Reprodução/ Pexels

O quinto dia útil do mês é um dos momentos mais aguardados por milhões de trabalhadores no Brasil. Isso porque a maioria das empresas realiza o pagamento dos salários nesse período. Ao contrário do que muitos pensam, a data não corresponde necessariamente ao dia 5 de cada mês, pois considera os dias úteis — de segunda a sábado — e pode variar conforme a ocorrência de feriados e finais de semana. Em junho de 2025, o quinto dia útil será na sexta-feira, 6 de junho.

O calendário é válido para Fortaleza e segue o padrão estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com margem para pequenas variações conforme o funcionamento das instituições bancárias e decisões das empresas. O que é o quinto dia útil? O quinto dia útil é a data-limite estabelecida pela CLT para as empresas realizarem o pagamento de salários. Consoante o artigo 459, parágrafo 1º, o empregador deve pagar até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencido. Ou seja, o salário referente ao mês de maio deve ser depositado até o quinto dia útil de junho. É importante lembrar que a contagem dos dias úteis considera de segunda-feira a sábado, excluindo domingos e feriados.

Quinto dia útil: empresas que descumprem a regra podem ser penalizada O atraso no pagamento pode trazer consequências para os empregadores. A empresa que não cumprir o prazo pode ser autuada pela Secretaria de Trabalho e até processada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), dependendo da gravidade e reincidência do caso.

A pontualidade no pagamento é considerada uma das garantias básicas do trabalhador e é essencial para manter uma relação de confiança entre patrões e empregados. Calendário do quinto dia útil de 2025 O POVO calculou as datas do quinto dia útil ao longo do ano de 2025, considerando o calendário de Fortaleza. Confira: