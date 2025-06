Quase 60 mil cearenses ainda não declararam o IR; saiba o que fazer

Quem não entregou a declaração no prazo poderá pagar multa por atraso e juros / Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A RF também destaca que aproximadamente 60% das declarações enviadas resultam em imposto a restituir. Assim, “entregar a declaração é um dever, mas também um direito que pode trazer benefícios ao contribuinte”. IR 2025: Veja como realizar a declaração após o fim do prazo A entrega da declaração do Imposto de Renda pode ser realizada mesmo após o fim do prazo estipulado pela Receita Federal. Entretanto, o contribuinte deverá pagar a multa de atraso e juros, como citado anteriormente. Neste caso, é gerado um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para que a multa seja paga após a entrega dos dados.

Assim, o informe dos rendimentos pode ser realizado de três maneiras: Pelo Programa Gerador de Declaração (PGD): A instalação do PGD pode ser realizada no site da Receita Federal. O programa é compatível com os sistemas operacionais: Windows, MacOS, Linux e Multiplataforma

Online, pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC): Essa opção permite que o contribuinte não precise baixar ou instalar nenhum programa. O acesso se dar por meio do e-CAC

Pelo App Meu Imposto de Renda (MIR): O aplicativo está disponível para dispositivos Android e IOS e requer conta prata ou outro no Gov.br. IR 2025: Veja quem precisa realizar a declaração Rendimentos acima de R$ 33.888: quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda.



quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Atividade rural: é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024, ou anos anteriores.



é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024, ou anos anteriores. Investimentos fora do país



Valores de imóveis: quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar



quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar Residente no Brasil: quem passou à condição de residente no Brasil em 2024 também deve apresentar a declaração do Imposto de Renda. IR 2025: Veja como retificar a declaração já enviada

Caso o contribuinte identifique erros em sua declaração do Imposto de Renda, ele poderá retificá-la sem precisar pagar multas. Vale destacar que a retificação substitui todas as informações do documento original. O prazo para a atualização dos dados, após a entrega, é de até cinco anos, desde que ele não esteja sob fiscalização da Receita Federal. Essa ação pode ser feita pelo Programa Gerador de Declaração (PGD) ou pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Confira como abaixo: