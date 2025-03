Pé-de-Meia 2025: quando será liberado primeiro pagamento? Entenda

O primeiro pagamento do Pé-de-Meia começa a cair na conta a partir de 31 de março / Crédito: Samuel Setubal

Os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia começarão a receber o primeiro pagamento de 2025 a partir de 31 de março. A parcela inicial, no valor de R$ 200, será depositada até 7 de abril para alunos do ensino médio regular que tenham confirmado a matrícula. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que ingressarem no primeiro semestre também receberão o benefício nesse período. Já aqueles que começarem os estudos no segundo semestre terão o pagamento liberado entre 22 e 29 de setembro.

Os pagamentos podem ser consultados no aplicativo Jornada do Estudante, disponível para smartphones e tablets. O login é feito com o CPF do aluno por meio da plataforma Gov.br, com nível de segurança bronze.

Pé-de-Meia 2025: quem pode receber o benefício? O programa Pé-de-Meia atende jovens entre 14 e 24 anos que pertencem a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e estejam matriculados em escolas públicas. Alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família têm prioridade. A inclusão no programa ocorre de forma automática para quem atende aos critérios, sem necessidade de inscrição. Para receber o auxílio, o estudante deve: