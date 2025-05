Consignado CLT: Trabalhadores podem transferir dívidas a partir desta sexta, 16

A ação, até o momento, ainda não pode ser realizada pela Carteira de Trabalho Digital. Assim, o s interessados deverão se dirigir pessoalmente aos bancos , que já possuem lista de todos os trabalhadores com Crédito Direto ao Consumidor (CDC), ou seja, empréstimo pessoal, ou consignados.

Trabalhadores formais que contrataram um empréstimo consignado ou um crédito pessoal podem, a partir desta sexta-feira, 16, por meio da portabilidade, migrar suas dívidas para outras instituições financeiras habilitadas pelo programa Crédito do Trabalhador , em busca de taxas de juros mais baixas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a partir do dia 6 de junho, poderá ser feita a portabilidade das dívidas de todos os empréstimos realizados por meio do programa do Governo Federal.

Essa medida, segundo o divulgado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, "provoca uma espécie de leilão entre bancos, já que a instituição financeira pode baixar mais ainda os juros para não perder o cliente”.

Quando realizar a troca, o trabalhador estará automaticamente quitando sua antiga dívida e fazendo um novo empréstimo. O objetivo, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é que o indivíduo possa reduzir as taxas de juros de sua contratação original e, caso tenha margem consignável, aumentar o valor do novo crédito.